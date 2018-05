"Vrouw vermoord, maar verder nooit iets misdaan" Verdediging carnavalsmoord vraagt milde straf 24 mei 2018

Fabrice A (foto.), dader van de carnavalsmoord, riskeert 27 jaar cel. De openbare aanklager en burgerlijke partijen zijn er zeker van dat hij met voorbedachten rade doodde. De moord vond plaats op 17 februari 2015. De 43-jarige man uit Erpe-Mere doodde toen, tijdens Aalst carnaval, z'n partner Sofie D'Hondt (38) in een garagebox, naar aanleiding van echtscheidingsperikelen. De vrouw kreeg slagen met een hamer en werd gewurgd. Al snel viel de verdenking op de man. Na enkele maanden bekende hij uiteindelijk toch. Gisteren vertelden zijn advocaten aan de rechter dat de man zo lang ontkende om zijn dochtertje te sparen. Het meisje is nu elf jaar, woont in een pleeggezin en volgt therapie. "Ooit zal ze haar vader de waarheid vragen", zei meester Jef Vermassen tijdens het proces. Voor de openbaar aanklager is het duidelijk dat D'Hondt opzettelijk gedood werd. "Toen bleek dat ze nog niet dood was, heeft A. haar gewurgd."

