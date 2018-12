"Vroeger was de liefde hartverscheurend. Nu heb ik een rustig huwelijk" 84 SALVATORE ADAMO 18 december 2018

'Si vous saviez' heette het wapenfeit van Salvatore Adamo van 2018: zijn 25ste album, alstublieft. Wat onze journalist Steven Swinnen dan inderdaad graag wilde weten, toen hij bij de charmante zanger op interview mocht, was hoe je dat doet, een carrière van meer dan 90 miljoen verkochte platen. "Ach, het geluk heeft mij gewoon gediend", aldus een aimabele Adamo, "en de jeunesse heeft nog jaren de kans mij in te halen." Man naar ons hart, aan wie onze journalist zelfs enige hartsgeheimen kon ontfutselen: "Toen ik in mijn beginjaren over de liefde zong, was dat wanhopiger en meer hartverscheurend dan vandaag. Het ging vaak over onbeantwoorde liefdes en stukgelopen relaties waarbij iemand zich dan finaal nog eens op de knieën gooide voor de ander. Nu is het toch wat serener. En gelukkig maar. (lacht)" Het recept van zijn eigen huwelijk? "Gematigd blijven. Mijn vrouw en ik hebben een rustig, maar degelijk huwelijk." Gelouterde woorden van een man van 74 jaar. Ouder worden leek opeens zo erg niet meer. (NV)

