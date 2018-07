"Vroeger meer supporter van Frankrijk dan van België" 09 juli 2018

Eden Hazard is de meest Franse onder de Belgen. Nog voor hij op zijn 14de naar Lille trok, voelde hij zich al verbonden met onze buren. Een foto met zijn broers in het shirt van 'Les Bleus' bewijst dat. Gisteren gaf de aanvoerder duiding in een interview met televisiezender beIN: "In het verleden waren we meer supporter van Frankrijk dan van België. We zijn opgegroeid met het WK van '98, hé. In die periode draaide het om 'Les Bleus'. Er waren geen shirts van de Belgen, daarom droegen we die van Frankrijk."

