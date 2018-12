"Vroeger 20 pillen, nu nog maar één" Patrick Reyntiens is sinds 1985 seropositief 01 december 2018

Al in 1985 raakte Patrick Reyntiens (53) besmet met het hiv-virus. In de daaropvolgende jaren kroop hij door het oog van de naald. "Want het bleef wachten op afdoende werkende aidsremmers. Maar toen die er vanaf 1996 eindelijk waren, bleek dat evenmin een pretje. Zelf moest ik destijds makkelijk twintig pillen per dag nemen. Vaak werden mensen met hiv zieker van die 'pillencocktail' dan van hun aandoening zelf. Ook ik was vaak continu zo misselijk dat ik zelfs tijdelijk met die behandeling ben gestopt."

