"Vrijdag samen pinten gedronken" Stuyven en Trek-Segafredo tonen zich eindelijk 01 april 2019

Pas in de slotkilometer riep de grote groep de vlucht van vier met Jasper Stuyven tot de orde. "Ik ging er voor, maar wou me ook niet kapot rijden om dan vierde te worden in de sprint. Op papier was ik misschien de snelste, maar iedereen zat zo kapot dat ik me ook niet zegezeker waande. Dus heb ik gepokerd. We hadden achteraan John (Degenkolb red.) nog zitten die door de aanvallen van Mads (Pedersen red.) en mij kon freewheelen." De Duitser spurtte naar de tweede plaats, een resultaat waar ze bij Trek-Segafredo na een aarzelende start echt wel nood aan hadden. "Dit doet heel veel deugd", zei Stuyven. "Vrijdagavond hebben we de koppen bij mekaar gestoken en ontspannen wat pinten gedronken. Het was gewoon zaak om erin te geloven. De conditie was het probleem niet, eerder veel pech. We winnen niet, maar pakken wel de tweede plek met John en hebben laten zien dat we wel degelijk een sterk blok zijn. Daar twijfelde vooral de buitenwereld aan, maar ook in de ploeg begon dat een beetje te leven. Daarom is dit zo belangrijk met het oog op de komende weken." (SJH)19de

