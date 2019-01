'Vriendschaps-fraudeurs' maken 5,4 miljoen buit 29 januari 2019

Vorig jaar hebben zogenaamde 'vriendschapsfraudeurs' in ons land 5,4 miljoen euro buit gemaakt. De bedragen lopen sterk uiteen, van 5 tot 500.000 euro. De oplichters winnen het vertrouwen van goedgelovige mensen - mannen en vrouwen van alle leeftijden - die via internet op zoek zijn naar een partner, vrienden of een luisterend oor. Hun enige doel is geld aftroggelen. Over heel 2018 kwamen 637 meldingen binnen. In 466 gevallen werd effectief betaald. Ze maken de meeste slachtoffers op datingsites (202), via sociale media (184) of via e-mail (97).