"Vriendjes mochten niet mee" 16 augustus 2018

Negen 18-jarige vriendinnen, pas afgestudeerd in de Latijnse, trekken naar Pukkelpop. Wat geeft dat? Alvast een bijzonder fris en fruitig zicht op de camping. "Onze vriendjes mochten niet mee, sommigen zitten thuis met herexamens", klinkt het. "Daarom gaan wij hier eens goed feesten. Ook omdat we net ons diploma hebben behaald én we kennen elkaar ondertussen zes jaar." Of deze dames er na vier dagen Pukkelpop nog even goed uitzien en ze hun vriendjes niet missen? We houden u op de hoogte.

