'Vrienden van de Persgroep' gezocht 05 maart 2018

Op 18 mei nemen 'Vrienden van De Persgroep' de traditie weer op en is er een grote bijeenkomst gepland van de oud-medewerkers en gepensioneerden van deze uitgeverij. De receptie vindt plaats om 15 uur in de gebouwen van 'Het Laatste Nieuws' in Kobbegem. Noteer die dag alvast in je agenda, want we hopen daar veel oud-collega's en hun partners te mogen verwelkomen.