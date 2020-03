Exclusief voor abonnees "Vrezen dat er niet snel antwoord komt op hun vraag" Sport Vlaanderen 14 maart 2020

00u00 0

Paul Rowe, algemeen directeur van Sport Vlaanderen, is uiteraard niet doof voor de vraag van zijn elitesporters en de sportfederaties. Hij snapt dat hun voorbereiding op de Spelen (ernstig) verstoord dreigt te raken indien ze niet van de sportinfrastructuren gebruik kunnen maken. "Voor ons is dat belangrijk, maar voor de federale overheid is de volksgezondheid prioritair, dus ik weet niet of er heel snel een antwoord op die vraag zal komen."

