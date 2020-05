Exclusief voor abonnees "Vreselijk. Nog erger voor spelers dan voor fans" Ervaringsdeskundige Timothy Castagne 06 mei 2020

Rode Duivel Timothy Castagne (24) heeft ervaring. In de Champions League maakte hij begin maart de Champions Leaguematch tegen Valencia achter gesloten deuren mee. In een spectaculaire doch sfeerloze wedstrijd zag hij hoe zijn Atalanta met 3-4 won. "Als dat moet, dan moet dat, maar voetbal zonder publiek is vreselijk", vertelt Castagne vanuit Italië. "Voor de thuissupporters is een voetbalmatch met gesloten deuren geen pretje, maar voor de spelers op het veld is dat nog erger. Dat kan ik je verzekeren. Zeker als er veel op het spel staat zoals in de Champions League. Dan wil je net die emoties voelen om een topprestatie te leveren."

