Exclusief voor abonnees "Vrees voor voortbestaan reisbureaus" 02 april 2020

0

De reissector heeft een nieuwe berekening gemaakt van de financiële impact van de coronamaatregelen. Twee weken geleden werd het verlies voor Vlaanderen en Brussel nog geraamd op 1,1 miljard euro, maar met de verlenging van de maatregelen is dat al 1,5 miljard geworden. "We hebben nu nood aan een garantiefonds dat de sector gaat behoeden en onze reisbedrijven helpt om te overleven", zegt Koen van den Bosch van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR). "Dit moet geen maand of twee op zich laten wachten. Ik vrees voor het voortbestaan van reisbureaus, als er niet snel maatregelen komen. Onze bedrijven hebben het geld voor geboekte vakanties ontvangen en doorbetaald aan onze leveranciers, maar zij betalen ons nu niet terug. De impact is enorm."

