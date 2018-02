"Vreemdelingenzaken stuurt foute brieven om asielzoekers te ontmoedigen", Francken ontkent CG & DB

20 februari 2018

Bron: Eigen berichtgeving 0 De Krant Volgens een aantal advocaten stuurt de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bewust onjuiste info naar asielzoekers om hen te ontmoedigen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken ontkent.

DVZ stuurt volgens nieuwssite Apache een volledig gedateerde 'voorlichtingsbrief' naar asielzoekers die een asielaanvraag ingediend hebben. Het gaat om een brief uit 2015, toen de regering in volle asielcrisis een ontradingscampagne was begonnen. DVZ startte met een Facebookpagina om asielaanvragers die weinig kans maakten te ontmoedigen. Daarnaast kregen vluchtelingen die hier een asielaanvraag indienden ook een brief, persoonlijk ondertekend door staatssecretaris Francken (N-VA). Daarin werd de asielzoeker er onder meer op gewezen dat de procedure erg lang kan duren, maar dat de Belgische overheid ook een oplossing voorziet: vrijwillige terugkeer.

Een aantal gespecialiseerde advocaten getuigt nu, met de brief uit 2015 in de hand, dat hun cliënten die opnieuw krijgen. Zo ontving advocate Sylvie Micholt vorige week een Iraakse cliënt die eerder deze maand het document kreeg, samen met zijn bijlage 26, het bewijs dat een asielaanvraag is ingediend.

Volgens Francken worden die oude brieven niet meer rondgestuurd. "De infobrief die nu rondgedeeld wordt, is de geactualiseerde versie die op 23 maart 2017 werd gevalideerd", schrijft hij op zijn persoonlijke blog.

Toch blijven de advocaten bij hun bewering. DVZ meent te weten wat er aan de hand kan zijn. "Het is altijd mogelijk dat die oude brieven nog circuleren en dat mensen die onderling aan elkaar doorgeven", klinkt het. "Ze hebben ook een hele tijd op Facebook gestaan. Maar wij sturen ze in elk geval niet meer op."

De linkse, totaal vooringenomen sensatiesite Apache - bekend van de Antwerpse SAMEN-begrafenis na de dodelijke treffer door de door hun opgeklopte vastgoedboomerang, beweert dat de DVZ asielzoekers desinformeert. Er klopt niets van hun beweringen



