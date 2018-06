"Vreemd dat er nu pas wordt over gestruikeld" STERLING NA TATTOOHEISA 06 juni 2018

Een weekje in het vizier van de pers. Op de mediadag van Engeland gisteren was het lang aanschuiven bij Raheem Sterling, schietschijf van de Engelse pers. De winger van Man City liet alles van zich afglijden. "Ik vind niet dat ik een moeilijke week achter de rug heb", zei Sterling. "Gewoon een normale week op het werk. Ik heb alle heisa achter me gelaten en me op het voetbal geconcentreerd." Sterling stond in het oog van een (belachelijke) storm voor een tattoo van een automatisch geweer, voor dat hij een dag later aansloot bij Engeland en voor een schwalbe tegen Nigeria. "Ik heb die tattoo al negen maanden. Vreemd dat er nu over wordt gestruikeld." (KTH)