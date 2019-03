"Vraagprijs onder de € 600.000 houden" Jouw huis geschat 23 maart 2019

00u00 0

De mening van de makelaar: Johan Verriest van VC Immo kwam ter plaatse voor een schatting. "Alles bij elkaar lijkt een bedrag tussen de 545.000 en 575.000 euro mij een correcte prijs voor deze villa. Bij een eventuele verkoop zou ik de vraagprijs onder de 600.000 euro houden. De omgeving van de Plaatsduinen staat bekend om de rust en dat merk je meteen als je hier aankomt. Binnen valt dan weer de hoge afwerkingsgraad op. Zo ligt er een parketvloer en is er gebruik gemaakt van natuursteen. De goederenlift, die ideaal is om hout voor de kachel en boodschappen van de garage naar boven te brengen, toont dan weer aan dat er op voorhand goed over alles is nagedacht. De indeling is origineel, met niveauverschillen en de leefruimte boven om maximaal van het zicht op de duinen te kunnen genieten. De oriëntatie is ook prima", aldus Verriest.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen