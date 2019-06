Exclusief voor abonnees "Vorig jaar in november naar Peking verhuisd" Lezer bij het ontbijt 29 juni 2019

"Ik woon dan wel in China, maar ik blijf op de hoogte van de Belgische actualiteit dankzij mijn digitaal abonnement op 'Het Laatste Nieuws'. Ik heb het verkiezingsnieuws op de voet gevolgd en mijn man en ik zijn ook gaan stemmen in de Belgische ambassade. Deze week heb ik als afslankcoach met veel interesse het artikel gelezen over het feit dat steeds meer peuters te dik zijn. Als we onze kinderen echt graag zien, zouden we hen van suiker moeten weghouden, want dat is de belangrijkste oorzaak van overgewicht, samen met een overdaad aan vlees en zetmelen. Je mag kinderen ook niet forceren om iets te eten. Dat bord moet niet leeg, maar die groenten moeten wél op. En kleine kinderen die blijven eten, moet je afremmen. Anders gaat hun maag op jonge leeftijd uitzetten en dat is niet goed. Ik ben daar bij mijn eigen kinderen altijd heel streng in. Een glas cola mag. Maar dan één glas en alleen in het weekend. In China zie je heel weinig dikke mensen en dat ligt echt aan hun voeding. Daar eten ze veel meer groenten en veel minder vlees. Ze hebben bijvoorbeeld een fenomenaal aanbod aan champignons. In het seizoen vind je honderd verschillende soorten in de winkel. Het assortiment fruit en groenten is er nog groter dan bij ons."

