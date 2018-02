"Voorzitter Pro League? Dat overweeg ik" 27 februari 2018

Coucke had het ook over de Pro League en over de hele competitiehervorming: "Ik weet nog niet zeker of ik kandidaat-voorzitter Pro League zal zijn. Maar ik overweeg het zeer ernstig. Er moet nog iemand anders zijn dan de CEO, iemand moet ook voor de aandeelhouders spreken - voor de clubs, dus. Binnenkort zal er over het tv-contract onderhandeld worden: daar léven onze clubs van. Dat wil niet zeggen dat we de tv-rechten anders gaan verdelen. Ik geloof dat een gezonde G5 maar kan als je een gezonde K11 hebt." En de competitiehervorming? "Ik ben bang dat zonder de play-offs het tv-geld géén 20 procent zal stijgen, zoals verwacht. De halvering van de punten zou wel moeten herbekeken worden." (NVK)