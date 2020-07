Exclusief voor abonnees "Voorzichtig optimistisch" Dirk Provoost (41) Hoofdverpleegkundige in ziekenhuis 08 juli 2020

Hij springt voorlopig nog geen gat in de lucht, maar Dirk Provoost (41), tien jaar aan de slag als verpleegkundige waarvan vijf jaar hoofdverpleegkundige in het UZ Gasthuisberg in Leuven, is <<voorzichtig optimistisch>>. <<Ik heb het nieuws hier al snel even doorgenomen, maar ik durf toch nog niet te hard te juichen: er zijn in het verleden al veel loze beloftes gedaan>>, vertelt hij vanuit het ziekenhuis, waar hij een team van 30 medewerkers aanstuurt. De voorbije twee maanden heeft hij zijn afdeling vaatheelkunde en cardiale ­heelkunde een paar keer volledig moeten ombouwen tot Covid-unit. Op 18 juni voerde hij met collega's nog mee actie voor de campus, voor een betere verloning en meer handen aan het bed. Die zouden er nu dus komen. <<Het stoort me wel een beetje dat iedereen zegt dat we beloond moeten worden voor ons werk tijdens deze pandemie, want daar gaat het niet om — we kunnen zo'n uitdaging aan, ­omdat we gepassioneerd zijn. Neen, het zorgpersoneel is al meer dan 20 jaar ­chronisch ondergewaardeerd. Ik vind dat deze beslissingen rijkelijk te laat komen. Echt wel.>>

