"Voortaan ook vrouwen toegelaten op duikboten"

Nederlandse marine: 23 januari 2020

De Nederlandse marine, die vier duikboten in dienst heeft, laat "met onmiddellijke ingang" vrouwen toe bij de bemanning van haar duikboten. Dat is bekendgemaakt nadat de marine vorig jaar vrouwen liet proefdraaien op haar onderzeeboten. "Die test ging niet over het vaststellen óf je met vrouwen kan varen, maar om de leefregels te bepalen zodat de dames konden meedraaien", zegt kapitein-ter-zee Herman de Groot van de Onderzeedienst.

