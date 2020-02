Exclusief voor abonnees "Voorstander van doellijntechnologie" Clement 03 februari 2020

00u00 0

"Uiteraard hebben we doellijntechnologie nodig. Ik ben voorstander van alle instrumenten die de zaken verduidelijken. Net zoals ik ook de voorbije weken graag meer duidelijkheid had gezien in onze vorige wedstrijden. Toen waren wij op onze beurt niet blij met beslissingen. Hoe correcter alles is, hoe beter het is voor iedereen."

