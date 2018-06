"Voorsprong op de concurrentie" Onze huisanalist Marc Degryse kijkt vooruit 25 juni 2018

00u00 0

"Tunesië heeft gevoetbald zoals voorspeld. Ze speelden open en daar hebben wij maximaal gebruik van gemaakt. Onze kwaliteiten kwamen naar boven. Het klasseverschil heeft zich duidelijk vertaald naar een mooie overwinning. De start was goed, we maakten knappe doelpunten, we zetten goed druk en we forceerden de fouten van Tunesië. We hebben een stap vooruitgezet in vergelijking met de match tegen Panama. Ik zit met hetzelfde gevoel als na onze oefenwedstrijd tegen Costa Rica. Als er ruimte is en de spelers zijn los, kunnen we geweldig voetballen. Dit is goed voor het vertrouwen. Ik heb echt met veel plezier gekeken naar de Belgen. Zo'n zege op een WK... Ik heb genoten. Nu is het uitkijken naar de laatste match tegen Engeland. Ik verwacht dat we daar echt getest zullen worden - ook al hebben we meer talent dan zij. Verliezen en tweede worden zou geen ramp zijn, maar je speelt natuurlijk best om te winnen."

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Tunesië

Brazilië

WK

sport

sportdiscipline

voetbal

Duitsland

Frankrijk