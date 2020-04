Exclusief voor abonnees "Voorraad mondmaskers onterecht vernietigd" 04 april 2020

België had tussen 2009 en 2015 een voorraad van 63 miljoen mondmaskers (FFP2 en chirurgische maskers), maar de FOD Volksgezondheid heeft die tussen 2015 en 2018 volledig vernietigd. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) stelde dat de maskers niet correct waren bewaard door het Belgische leger en dat ze daardoor onbruikbaar waren. De man die daarvoor verantwoordelijk was, betwist dat nu. "Dat klopt niet", zegt adjudant Marc Caekebeke in 'Het Nieuwsblad'. "De hangars waren droog en afgesloten. De dozen waren niet aangetast. De voorraad was in voortreffelijke staat." Caekebeke zegt de beslissing van de FOD Volksgezondheid niet te begrijpen en geeft toe dat hij zelf een paar dozen heeft 'gered'. Die hield hij voor zijn eigen personeel en deelde hij uit aan een carnavalsvereniging. Ook het andere argument voor vernietiging wordt ondertussen ontkracht. Bij Volksgezondheid meldde men dat de houdbaarheidsdatum verstreken was. "Maar dat slaat vooral op het elastiekje", zegt viroloog Marc Van Ranst. "In ziekenhuizen hadden we ze niet meer kunnen gebruiken, maar onder meer voor de politie waren ze vandaag goed van pas gekomen." Bij de FOD Volksgezondheid ontkent men dat de voorraad nog bruikbaar of in goede staat was. (JBG)

