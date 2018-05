"Voorkeur voor 'slow tv'" BV kijkt TV | MNM-presentatrice Karolien Debecker (38) 19 mei 2018

00u00 0

"Noem het beroepsmisvorming, maar ik kijk op een technische manier naar tv. Tijdens 'Van Gils & gasten' heb ik oog voor Lievens openingsvraag, wanneer hij onderbreekt en hoe hij afrondt... Het is voor mij een praktijkvoorbeeld interviewtechnieken. Als ik écht wil ontspannen, kijken mijn vriendin en ik naar buitenlandse series of slow tv: documentaires genre 'Planet Earth' of 'Blue Planet'.

De vrijdagavondfilm op Canvas is ook een vaste afspraak, net als het Nederlandse actuaprogramma 'Nieuwsuur'. We zijn het zelden oneens, al kijk ik in tegenstelling tot Suzanne niet graag naar crimireeksen. Voor mij dus geen drugskartels, politieseries of geweld, maar psychologische thrillers. Hoe komt het trouwens dat underground-milieus zo populair zijn bij tv-makers?"

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN