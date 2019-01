"Voorganger heeft hele bureau leeggeroofd" Dedecker 04 januari 2019

00u00 0

Tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad in Middelkerke hebben de nieuwe burgemeester Jean-Marie Dedecker en schepen Tom Dedecker uitgehaald naar hun voorgangers van Open Vld. "Toen de nieuwe burgemeester zijn kantoor in het gemeentehuis betrok, was het volledige kantoor leeggeroofd", klonk het. "Documenten, attributen, dossiers: allemaal weg, verdwenen of vernietigd. Handboeken, leidraden en wetteksten zijn met de noorderzon verdwenen. Nochtans zijn al die boeken en attributen aangekocht met belastinggeld van de Middelkerkenaren. Hierdoor moeten we zelfs de volgende zitting van 17 januari uistellen tot februari."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN