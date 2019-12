Exclusief voor abonnees 'Voor Wielemieke, postbode help mij alstublieft' 12 Marieke Vervoort 27 december 2019

En of voormalig rolstoelatlete Marieke Vervoort, die op 22 oktober op 40-jarige leeftijd koos voor euthanasie na een jarenlange strijd tegen een ongeneeslijke spierziekte, blijft inspireren. "Sinds haar dood kregen we al meer dan 900 kaartjes en brieven van mensen die ons laten weten hoezeer ze de moed en het grenzeloze optimisme van Marieke hebben bewonderd en hoeveel kracht ze daar zelf uit putten", zegt haar moeder Odette Pauwels. "Tot op vandaag blijft er post aankomen. Op één envelop stond alleen maar: 'Voor Wielemieke, postbode help mij alstublieft.' Geen adres, en toch is dat kaartje aangekomen. Hoe zwaar het gemis ons ook valt, mijn man en ik putten erg veel troost uit al die bemoedigende woorden. We zijn daar heel dankbaar om." (AG)

