"voor rechter na partnergeweld? Wij gaan net trouwen"

Liefde maakt blind. Dat bleek gisteren des te meer in de correctionele rechtbank van Gent. Een 32-jarige man uit Zulte moest er voor de derde keer in vijf jaar voorkomen voor zwaar partnergeweld. Deze keer had hij zijn verloofde een hersenschudding, neusbreuk en kneuzingen gestampt. "Een zeer spijtige zaak, want wij trouwen op 8 juni. Het is echt een domper op de feestvreugde dat ik net nu hier moet staan", verklaarde hij. De man riskeert zeven maanden cel met uitstel en 600 euro boete. Zes dagen nadat hij in het huwelijksbootje gestapt zal zijn, krijgt hij zijn straf. (JEW)