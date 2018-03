"Voor ons hoeft het echt niet" 07 maart 2018

Robert Vinck vertolkt de mening van de Federatie van Antwerp Supporter Clubs. "Ons supportershart ligt op de Bosuil. Voor ons hoeft dat nieuwe stadion echt niet. Als we aan de overkant van onze nieuwe tribune er nog eentje bouwen voor 8.000 fans en de open hoeken worden dichtgemaakt, dan kunnen wij makkelijk naar een stadion voor 20.000 of zelfs 25.000 supporters. Een stadion voor 30.000 of 40.000 man? Wie gaat er zitten? Als onze voorzitter zegt dat hij naar de supporters zal luisteren, moet hij dat misschien maar eens doen. We wachten al twee maanden op een gesprek.

