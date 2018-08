"Voor mij geen sociale media, ik wil de verhalen zélf horen" 25 augustus 2018

"In mijn krant van dinsdag stond dat mensen van hun vakantie terugkomen met goede voornemens, zoals minder gebruik maken van sociale media, meer tijd spenderen met vrienden en familie, vaker samen ontbijten met het gezin... Als ik zoiets lees, vraag ik me af waarom mensen wel tijd voor elkaar maken in de vakantie, maar niet tijdens het jaar. Is het zo moeilijk om dat na de vakantie verder te zetten en in je leven in te bouwen? Ik vind het raar dat je bijvoorbeeld op zondagmorgen niet wat langer samen aan de ontbijttafel kan zitten. En als dat niet in de planning past omdat je nog wil gaan sporten, sta dan een half uur vroeger op. Ook om vrienden uit de nodigen, hoeft het toch geen vakantie te zijn? Dat gebeurt nog maar zo weinig, vooral door de sociale media, denk ik. Mensen hoeven niet veel meer tegen elkaar te vertellen. Vroeger moest je echt afspreken om reisfoto's uit te wisselen. Nu moet ik niet meer aan mijn vriendin vragen of haar vakantiehuisje goed was, ze heeft het al lang op Facebook en Instagram gezet."

