"Voor elk opgelost probleem komen er drie in de plaats" MAGGIE DE BLOCK • Minister van Volksgezondheid 28 mei 2020

Gisteren was een bijzondere dag, merkte minister De Block (Open Vld) op. "We kennen het virus exact 150 dagen." Sinds het begin van de crisis houdt ze een dagboek bij, met haar dagelijkse vergaderingen, cijfers en contacten. "Zodat ik altijd kan terugblikken op adviezen of beslissingen -het is ook zovéél. Intussen leerden we veel over het virus. In het begin werd het als mild, hooguit wat meer besmettelijk, omschreven. Maar het bleek toch veel meer dan dat." De Block wil dan ook nog steeds een waarschuwing meegeven. "De spanning dat ons gezondheidszorgsysteem zou instorten, is gelukkig weg en nu zitten we in die lange staart. Maar die blijft gevaarlijk. Het virus is nog steeds even dodelijk. Elke dag belanden er nog mensen in het ziekenhuis. Het is niet omdat we goede cijfers hebben, dat we minder voorzichtig moeten zijn. Ook in andere landen stijgt het reproductiecijfer (het aantal mensen dat door een besmette persoon aangestoken wordt, red.). Pas de volgende weken wordt het echt spannend. En u weet ook: voor elk probleem dat zich oplost, komen er drie in de plaats. We zijn nu volop bezig met de heropstart van de andere functies in de ziekenhuizen, de financiering, het opvolgen van de maatregelen van de exitstrategie en de ontwikkeling van een vaccin. De afgelopen maanden waren een rollercoaster en ik doe niets anders dan werken. Ik had simpelweg geen tijd om stil te staan bij alles wat er over de mondmaskers en testcapaciteit gezegd en geschreven werd. De markt was voor élk land verstoord. Verder probeer ik ook nog niet te fantaseren over 'na corona'. We zijn nog niet veilig geland."

