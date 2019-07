Exclusief voor abonnees "Voor de koers een pannenkoek met Nutella" Evenepoel verklapt 'ontbijtgeheim' 04 juli 2019

Het waren voor één keer geen sportjournalisten die enkele Tour-renners aan de tand voelden, maar tientallen kinderen. Dat leverde onthullende momenten op. Zo gaf Remco Evenepoel toe dat hij voor een koers al eens een pannenkoek met Nutella naar binnen werkt. "Omdat we dat vlot verbranden tijdens de wedstrijd." En of hij het in de Tour ooit even goed wil doen als Eddy Merckx? "Heel graag. Maar dat wordt moeilijk, denk ik." (JDK)

