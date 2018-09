"Volkswagen sjoemelde ook met benzinemotoren" 03 september 2018

00u00 0

Volkswagen heeft ook emissietests van benzinemotoren gemanipuleerd. Dat staat in de getuigenverklaringen, zo schrijft Bild am Sonntag. Het Duits ministerie van Transport reageert dat de beschuldigingen al onderzocht zijn, maar dat er geen bewijzen gevonden werden. In 2015 lekte uit dat diesels van VW een speciale stand hadden waardoor ze tijdens emissietests minder schadelijke stoffen uitstootten dan bij normaal gebruik. Dat kostte de constructeur al miljarden euro's aan schikkingen.