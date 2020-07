Exclusief voor abonnees "Volgende versoepelingen gaan niet door als besmettingen blijven stijgen" DE BLOCK 15 juli 2020

00u00 0

Epidemioloog Pierre Van Damme waarschuwt dat er een tweede coronagolf is begonnen in Europa. "Op een toenemend aantal plaatsen in Europa stijgen de besmettingen. Het lijkt alsof we weer de controle kwijt zijn", zegt hij in VTM Nieuws. Dat is mogelijk ook slecht nieuws voor de evenementensector, waarrond de mini-Veiligheidsraad van vandaag draait. Door de minder goede coronacijfers lijken politici niet geneigd om veel nieuwe versoepelingen toe te laten. "Als het aantal besmettingen blijft stijgen, kunnen de volgende versoepelingen niet doorgaan", zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Eerdere maatregelen terugdraaien, is vandaag nog niet aan de orde. Dat zijn kopzorgen voor de Veiligheidsraad of het Overlegcomité van volgende week. Dan moet er groen licht gegeven worden voor de versoepelingen die zouden ingaan vanaf 1 augustus. Mogelijk gaat de politiek dan op de rem staan. (FME)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen