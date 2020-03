Exclusief voor abonnees "Volgend jaar ben ik nóg sterker" Marathonloper Bashir Abdi 25 maart 2020

Met de derde snelste tijd van het jaar op de marathon (2.04.49) behoorde Bashir Abdi (31) tot het kransje medaillekandidaten in Tokio. De Gentse loper zit in de vorm van zijn leven en verpulverde begin deze maand nog het Belgisch record, nota bene in Tokio. In zak en as om het uitstel van de Spelen zit hij echter niet. "Ik vind het een heel begrijpelijke beslissing. We hebben andere uitdagingen in de wereld nu, menselijkheid is belangrijker dan sport", vertelt Abdi ons. "De Olympische Spelen is het allerhoogste niveau van competitie. Daar mag je niet aan starten met een gevoel van angst. En dat zou nu wel het geval zijn. Bovendien kunnen atleten uit Italië, Spanje, Frankrijk,... niet trainen zoals het moet, het zou ook gewoon niet eerlijk aanvoelen."

