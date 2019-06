Exclusief voor abonnees 'Voice'-winnaar Ibe speelt op Rock Werchter 04 juni 2019

Amper twee weken nadat hij 'The Voice van Vlaanderen' won, is de 17-jarige Ibe gevraagd voor Rock Werchter. Hij zal invallen voor The Marcus King Band. De Amerikaanse groep heeft al haar concerten geannuleerd, dus speelt Ibe op zaterdag 29 juni in KluB C. "Ik was van plan om voor het eerst naar het festival te gaan, en nu ga ik gewoon zelf op het podium staan: hoe zot!", lacht hij. Ibe zal alleen eigen nummers spelen. "Ik heb er al drie of vier klaar die ik goed genoeg vind en ik ben nog volop aan het schrijven. Ik wil laten zien dat ik geen eendagsvlieg ben." O ja, en we moeten de rijzende ster voortaan IBE noemen - klinkt hetzelfde, maar je schrijft het in hoofdletters. (JOBG)

