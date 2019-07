Exclusief voor abonnees "Voer betere kwaliteitsnormen in voor elektrische fietsen" 13 juli 2019

00u00 0

Fietshandelaars worden overstelpt door defecte elektrische fietsen die online of in de supermarkt werden gekocht. Onderdelen daarvoor zijn vaak niet te vinden, en dus eist het Nationaal Syndicaat voor de Zelfstandigen (NSZ) nu een duidelijke wetgeving omtrent de kwaliteitsnormen voor deze fietsen. "De mechaniek van deze fietsen begeeft het snel, de techniek is vaak onveilig en kan brandgevaar opleveren. Als deze goedkope fietsen dan bij de fietshandelaar terechtkomen, blijkt dat de materialen en onderdelen vaak moeilijk of niet te vinden zijn", zegt Christine Mattheeuws van het NSZ. Uiteindelijk raakt zowel de klant als de lokale fietshandelaar gefrustreerd. "Zeker als je weet dat de fietshandelaar 70% van zijn tijd aan reparaties besteedt en klanten hun fiets vaak geen dag kunnen missen. Om de beste service te kunnen blijven leveren, eisen we duidelijke wetgeving rond de kwaliteitsnormen van elektrische fietsen."

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis