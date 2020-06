Exclusief voor abonnees "Voelde mee met collega's" Actrice Veerle Baetens (42) 10 juni 2020

"Ik was wel toe aan een periode waarin mijn agenda niet elke dag bomvol zat, dus die lockdown kwam op een goed moment. Wat niet wil zeggen dat ik niet meeleef met iedereen uit onze sector die zwaar heeft afgezien. Voor mij was het fijn om qualitytime te hebben met mijn man en dochter." Al vielen er wel twee films in het water voor Veerle Baetens. "Ik speel mee in 'Dealer' van Jeroen Perceval en die opnames vielen weg. Net als een Franse film, waarvan eind deze zomer de opnames herstarten. Intussen ben ik nog steeds bezig aan het scenario van de verfilming van 'Het Smelt' van Lize Spit. Deze zomer volgen de audities."

