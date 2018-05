"Vluchtmisdrijf? Door de pijn na mijn maagverkleining" 08 mei 2018

Een man uit Nieuwpoort had wel een erg originele verklaring in petto voor de politierechter in Veurne voor het feit dat hij na een ongeval vluchtmisdrijf pleegde. Op 4 december vorig jaar reed de man in zijn auto achteraan in op een andere wagen in Koksijde. D.B. bleef even versuft zitten, maar reed daarna gewoon verder. "Een jaar geleden heb ik een maagverkleining ondergaan en toen ik op dat moment in de wagen zat, voelde ik weer een pijnscheut", sprak de man. "Daardoor was ik volledig van de kaart en reed ik in op mijn voorligger. Zelf kwam ik toen van mijn bedrijf in Nieuwpoort. Mijn voorligger is zelf komen kijken en zag dat ik versuft was en niet reageerde. Ik weet niet meer waarom, maar ik ben toen gewoon weggereden." De politierechter geloofde evenwel niets van het verhaal. "Ik zal het u zeggen: u was versuft door de alcohol, ik zie geen andere verklaring. U zou na het ongeval naar de dokter zijn geweest, maar waar is het bewijs?" D.B. kreeg dus een strenge straf: een maand cel met uitstel, dertig dagen rijverbod en 5.600 euro boete, waarvan wel slechts 400 euro effectief. De man moet ook een verkeerscursus volgen. (JHM)

