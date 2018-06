'Vliegende sigaar' is een komeet 29 juni 2018

In tegenstelling tot wat eerder werd gedacht, is Oumuamua, de eerste waargenomen interstellaire bezoeker van ons zonnestelsel, geen asteroïde maar een komeet. Dat concluderen wetenschappers van het Europees Ruimtevaartagentschap na analyse van het sigaarvormige object. Oumuamua, die vermoedelijk tussen 400 en 800 meter lang is, kruiste in 2017 de binnenste regionen van ons zonnestelsel en zette nadien zijn koers voort in de interstellaire ruimte. Het ging om het eerste waargenomen object uit een ander zonnestelsel. Astronomen gaan ervan uit dat er wel vaker interstellaire bezoekers zijn, maar dat die tot nu steeds onopgemerkt bleven.

