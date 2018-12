"Vleugellamme regering kan geen knopen doorhakken" Johan Vande Lanotte 10 december 2018

"De regering is vleugellam", zegt minister van staat Johan Vande Lanotte (sp.a). "Veel meer dan lopende zaken afhandelen, kan ze niet meer. Knopen doorhakken over de arbeidsdeal? Daar zijn principiële akkoorden over, maar er moeten nog veel praktische zaken worden uitgewerkt. Een regering die geen vertrouwen heeft van het parlement, kan niet veel doen. Misschien zal de N-VA nog wel bijspringen voor de begroting, maar veel verwacht ik daar niet van. Weet je waarom de regering is uiteengevallen? Omdat de partijen zich hebben laten leiden door de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. En dan heb ik het niet alleen over de N-VA. Dat is jammer, want op basis van die uitslag zou men een regering niet mogen laten vallen." (PhG)

