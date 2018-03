"Vlees is vlees. of toch niet?" Brief van de dag 16 maart 2018

00u00 0

Het is de schuld van het bedrijf Veviba. Of nee, van het FAVV. Van de consument of van diegene die de kruiden erop deed. De schuld van iedereen die in het vlees werkt, want: vlees is vlees, gehakt is gehakt en hesp is hesp. Of toch niet?

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN