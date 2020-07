Exclusief voor abonnees 'Vlaanderen feest', maar wel elk in zijn kot 10 juli 2020

Tradities zijn er om in ere te houden. En dus krijgt Vlaanderen op 11 juli op Eén een muzikale show vol artiesten van eigen bodem. Al wordt het dit jaar geen publieksfeest. Iedereen moet in zijn kot blijven en daar naar 'Vlaanderen feest' kijken, een show die op voorhand werd opgenomen op de Antwerpse Linkeroever. Gastheer Peter Van de Veire praat de optredens van onder anderen Clouseau, #LikeMe, Cleymans & Van Geel, Niels Destadsbader, Bart Peeters en The Starlings aan elkaar. Hoogtepunt is het optreden van Will Tura, die samen met andere artiesten zijn klassieker 'Hoop doet leven' brengt. (MC)