'Vlaamse Trump' bijt van zich af

"The Flemish Trump." Zo omschrijft 'The New York Times' Theo Francken. Kijken de Amerikanen op die manier naar Francken? Niet meteen. Het artikel is geschreven door een Belgische journalist die werkt voor de Amerikaanse krant. Hij omschrijft Francken zo na verschillende gesprekken met politici. De staatssecretaris kan er alleszins niet echt om lachen. Hij reageerde op Twitter - waar anders - met 'Come again?!' en haalde een oud videofragment van Terzake boven - ondertiteld in het Engels - waarin hij reageerde op een artikel van 'The Washington Post'. Die krant noemde hem al een 'anti-immigratie hardliner'. "Ik ben voor migratie op een goede, gecontroleerde manier. Wij zijn een gastvrij volk en dat moeten we ook blijven. Maar dat moet wel op basis van regels zijn die duidelijk zijn: zowel voor degene die komt als voor de ontvangende samenleving - zijnde wijzelf." (IVDE)

