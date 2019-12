Exclusief voor abonnees 'Viva Boma' na één weekend al best bezochte Vlaamse film van 2019 24 december 2019

De vierde film van 'F.C. De Kampioenen', 'Viva Boma', loopt nog maar sinds afgelopen weekend in de zalen, en toch gingen al 131.500 betalende toeschouwers kijken. Daarmee is het nu al de best bezochte Vlaamse film van het jaar. De vorige prent van Vlaanderens sympathiekste voetbalploeg, 'Kampioenen Forever', wist na het eerste weekend 'slechts' zo'n 120.000 betalende toeschouwers te trekken.