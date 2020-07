Exclusief voor abonnees "Virus doorgeven kan wél via airco op kantoor" 06 juli 2020

Meer dan 200 wetenschappers stellen zich vragen bij het officiële standpunt van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de oorzaken van besmetting met het coronavirus. In een open brief dringen ze aan op meer aandacht voor een verspreiding via zogenaamde aerosolen, microscopisch kleine speekseldruppeltjes. Volgens de WHO zijn er twee belangrijke vormen van besmetting: het inhaleren van speekseldruppeltjes van een besmet persoon in de omgeving en het aanraken van besmette oppervlaktes en dan je ogen, neus of mond aanraken. Maar de experts benadrukken dat er ook een derde piste is, via die nóg kleinere druppeltjes, die ook langer in de lucht kunnen blijven hangen en grotere afstanden afleggen. Dat maakt ook slecht geventileerde ruimtes gevaarlijk, zelfs wanneer de afstand van 1,5 meter gerespecteerd wordt, klinkt het. Als aerosolen een rol spelen, kan je ook via airco-systemen in bijvoorbeeld scholen, cafés en kantoren besmet raken.

