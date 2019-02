"Vingerafdrukken op identiteitskaart totaal overbodig en onveilig" 23 februari 2019

Volgens onderzoekers van de KU Leuven is de wet over de digitale vingerafdrukken op de elektronische identiteitskaart die in april ingaat onduidelijk, overbodig, disproportioneel en bijzonder risicovol. "Hoe zal de centrale database waar de gegevens drie maanden op worden bewaard werken en hoe zal de toegang ertoe verlopen? Niet beschreven", klinkt het. "Daarnaast zit er geen enkel element in de wet over hoe de gegevens technisch beschermd worden, hoe de opslag op de chip zal beveiligd worden en hoe de gegevens gelezen kunnen worden op de identiteitskaart."

