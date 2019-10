Exclusief voor abonnees "Vijf minuten verwijderd van historische zege" column Degryse 02 oktober 2019

00u00 0

"De eerste helft was fantastisch - hét ideale scenario voor Club! Het plannetje van Clement werd tot in de perfectie uitgevoerd. Real had zoals verwacht het balbezit, maar Club heeft hen op de tegenaanval - vooral met Tau en Dennis - heel veel pijn gedaan. Ze waren zoals aangekondigd niet afgereisd om te verdedigen. En wanneer het kon, zetten ze hoge druk. Ook na de 0-1 van Dennis. Zo zag ik Mata een bal afpakken van Hazard in de middencirkel, dan kan je niet zeggen dat ze voor hun doel zijn gaan liggen."

Meer over Club

sport

sportdiscipline

voetbal

Dennis

Real

Clement

sportevenement