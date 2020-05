Exclusief voor abonnees "Vijf kleinkinderen moeten maar uitmaken wie komt. Mét masker" Willy Naessens (81) 07 mei 2020

Veel tijd hadden industrieel Willy Naessens (81) en Marie-Jeanne (69) gisteren niet nodig om te beslissen wie vanaf zondag bij hen op het terras naast het zwembad mag komen zitten. "We waren er net over aan het babbelen, en bij ons is het eigenlijk niet zo moeilijk", zegt Naessens. "Mijn dochter en mijn schoonzoon: dat zijn er al twee. Mijn zoon heeft momenteel geen partner, dus dat zijn er dan drie. En de vierde plaats? Die is voor één van de vijf kleinkinderen. Wie van de vijf, dat ga ik zelf niet beslissen. Een grootvader kan toch niet kiezen tussen zijn kleinkinderen? Dat moeten ze onderling maar uitmaken. Diegene die ons het hardst mist, mag afkomen. (lacht) Op voorwaarde dat ze een mondmasker dragen als ze hier zijn. Ook mijn eigen kinderen en kleinkinderen, ja. 't Zal wel zijn, ik zit in de risicogroep, hé. Ik heb meer dan 10.000 mondmaskers besteld voor al mijn werknemers, en thuis heb ik er ook een aantal liggen. Iedereen die op bezoek komt, moét er eentje dragen." (IBO)

