'Vietnamese' tandpasta 10 november 2018

Bestaat er eigenlijk nog wel gewone tandpasta? Men zou durven te denken van niet nu alle merken elkaar trachten af te troeven met opvallende natuurlijke ingrediënten. Zo verwachten we 'Aziatisch zeezout en zeewierextract' eerder bij de betere Vietnamees dan in een tube van Colgate. Het resultaat blijkt wel zeer schuimend - voor sommigen mogelijk té - maar staat tegelijk garant voor een gigantische mentholopstoot. Een fris gebit én dito adem zijn voor uren verzekerd. Prijs per tube van 75 ml: 3,29 euro bij Albert Heijn. (StV)

