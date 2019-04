Exclusief voor abonnees "Vierde plek? De derde komt ook dichtbij" Geniale assist van Govea 15 april 2019

Omar Govea (23) leek op weg naar een baalseizoen. Bij zijn eerste basisplek tegen Cercle kreeg hij na een kwartier rood en in zijn derde wedstrijd viel hij tegen STVV na 8 minuten uit met een ernstige knieblessure. Het mag ook eens meezitten. De spierblessure van Yatabaré werd voor hem een godsgeschenk. De Mexicaanse middenvelder groeit week na week en was zaterdag goed voor de assist bij de winnende treffer. Vernuftig balletje in de loop van Refaelov, die de rest deed.

