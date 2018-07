"Vier tot zes weken niet gooien" Atletiek: Milanov geeft forfait voor EK 30 juli 2018

Discuswerper Philip Milanov geeft forfait voor het EK in Berlijn. Hij sukkelt met een stressfractuur in de rechtervoet. Hij won twee jaar geleden nog zilver op het Europees kampioenschap in Amsterdam. "Ik kan vier tot zes weken niet gooien", liet hij weten via sociale media. "Maar ik zal er snel weer staan." (FDZ)