"Vier maanden parlementair verlof? Stel ten minste commissies samen"

Peter De Roover, N-VA-fractieleider in de Kamer, wil dat de parlementscommissies volgende week al worden samengesteld. Vanaf 21 juli sluiten de parlementsdeuren en pas halfweg september zwaaien ze weer open. Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) zegt dat de commissies hun werkzaamheden pas in september moeten aanvatten. Alleen de commissie Financiën is al samengesteld, omdat die de begroting van voorlopige twaalfden moet goedkeuren. De Roover vindt het uitstel geen goed idee. "Als er nu iets dringends gebeurt en het parlement wil zich daarover buigen - denk aan de fipronilcrisis in 2017 - dan moeten we eerst nog commissies beginnen samenstellen, en leden en voorzitters aanduiden, voor het parlement iets kan doen." Dewael wil de commissies herbekijken - zo zit het thema migratie wat verdeeld over verschillende commissies. De Roover steunt dat idee, maar dat mag volgens hem het parlement niet beletten om zijn werk te doen. (IVDE)

